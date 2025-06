Bandidos invadem casa e fazem reféns no Campo Belo, zona sul de São Paulo

O carro usado pelos suspeitos foi localizado e apreendido no Jabaquara. O caso foi registrado como roubo no 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco), que requisitou perícia no local. A Policia Civil investiga o crime.

Entre janeiro e abril deste ano, o Campo Belo teve 15,69% dos furtos, na comparação com o mesmo período de 2024. Já os roubos (quando há grave violência física ou ameaça) recuaram 11,74%.