Frio continua em São Paulo? Veja previsão do tempo para a semana

Já na quarta-feira, 4, o sol volta a aparecer entre nuvens e os termômetros sobem, com máxima prevista de 24 °C, segundo a Climatempo.

No entanto, a trégua é curta: na quinta-feira, 5, a nebulosidade aumenta novamente e há previsão de chuva à tarde e à noite, com volume estimado em 1,8 mm.

A sexta-feira, 6, deve concentrar o maior volume de chuva da semana em São Paulo. A previsão é de tempo nublado, com chuva forte ao longo do dia e possibilidade de trovoadas à tarde. O volume estimado é de 13,9 mm. À noite, a chuva enfraquece, mas não para. As temperaturas caem, com mínima de 16 °C e máxima de 21 °C.

No sábado, 7, o sol volta aparecer, mas com muitas nuvens. Segundo a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima fica em 16ºC e máxima de 22ºC.

Desde a última quarta-feira, 28, a Defesa Civil mantém o estado de alerta para baixas temperaturas em São Paulo devido à massa de ar frio que atua sobre a região.

Na Estação de Metrô Pedro II, na região central da capital, foi instalado o acolhimento emergencial Abrigo Solidário, voltado a pessoas em situação de rua. No sábado, 31, foram atendidas 76 pessoas e dois animais de estimação.