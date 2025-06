Italiano acusado de manter mulher de 31 anos em cárcere privado é preso em SP

Depois da denúncia, a Polícia Civil montou operação para resgatar a vítima na residência. Ao perceber a presença dos policiais, Ciaccio tentou fugir pela parte de trás da casa, mas foi preso em flagrante. A mulher foi resgatada e encaminhada para um hospital para realizar exames. Uma medida protetiva também foi emitida contra o acusado.

Na casa na zona sul onde a mulher era mantida presa, a Polícia Civil também encontrou 17 papelotes de cocaína. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, lesão corporal, violência psicológica contra a mulher, violência doméstica, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e resistência.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi preso em flagrante, mas sua prisão foi convertida em preventiva por tempo indeterminado.

Procurada pela reportagem, a defesa do acusado afirma que a situação do italiano com a mulher não configura cárcere privado.

"Andrea Ciaccio é inocente e nunca praticou nenhum dos crimes que lhe são imputados. Inexiste cárcere privado, tanto isso é verdade que a casa de Andrea estava em reforma, na presença de pedreiros há meses no interior da residência", afirma Eduardo Maurício, advogado de defesa de Ciaccio, em nota ao Estadão.

A defesa ainda diz que "outros crimes capitulados no boletim de ocorrência da Prisão em Flagrante se tratam de aventura jurídica por parte da I. Autoridade policial, já que não existe nenhum indício de autoria e materialidade, e sim existem contradições e afirmações narradas pelas próprias testemunhas e suposta vítima que demonstram inexistir crime e motivação para flagrante em detrimento de Andrea Ciaccio, que permanece detido de forma ilegal e abusiva, submetido ao constrangimento ilegal".