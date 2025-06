Quadrilha invade casa e rouba pertences na zona oeste de SP; suspeito é baleado

Um carro, dois relógios e um anel foram encontrados com suspeitos neste sábado, 31, após o roubo de uma casa da Rua José Rubens, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Conforme a Polícia Militar, três criminosos assaltaram a residência e tentaram fugir com o veículo, mas foram detidos por policiais que estavam próximos ao local. Na fuga, um dos homens foi baleado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A ação ocorreu na tarde do sábado, 31, quando criminosos de 27, 29 e 37 anos entraram no imóvel. A residência estava vazia no momento do crime. Vizinhos, que sabiam que a casa estaria vazia, estranharam a movimentação e acionaram a PM.

Segundo as autoridades, ao chegar no local, os policiais encontraram dois dos suspeitos na sacada da residência e fizeram a prisão em flagrante.