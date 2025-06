'Se eu estiver bonitão do jeito que estou, extrema direita não volta a governar', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo, 1º que, para ser candidato a reeleição em 2026, "precisa estar 100% de saúde" como está hoje. Ao participar do congresso nacional do PSB, ele ainda criticou a intenção da gestão Donald Trump de agir contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e defendeu a importância de se concentrar na eleição do Senado.

"Podem ter certeza de uma coisa: se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema direita não volta a governar este País nunca mais", disse o petista, no discurso de uma hora no evento do PSB, siga do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

A saúde de Lula, de 79 anos, é um fator que preocupa aliados para definir os planos de tentar a reeleição. Em 2024, ele levou um tombo no banheiro e teve de fazer mais de um procedimento para estancar um sangramento intracraniano, em episódio que preocupou aliados.