Senadores brasileiros vão aos EUA visitar fugitivas do 8/1 presas por imigração ilegal

"Não há qualquer indício que elas invadiram prédios públicos ou participaram de atos de depredação, somente adentraram em um prédio para se proteger das bombas que eram ateadas por helicópteros", argumenta.

Girão também afirma que a missão reforça o compromisso do Senado com a defesa dos direitos Humanos. "Portanto, é imprescindível que a Comissão de Direitos Humanos do Senado realize uma diligência, com urgência, a fim de verificar as condições dessas presas e investigar as denúncias de abusos e violações de direitos humanos. A visita proporcionará uma avaliação direta da situação e ajudará a promover a responsabilização de todos os envolvidos nesses atos arbitrários."