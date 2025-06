AgRural: colheita da 2ª safra de milho no Centro-Sul atinge 1,3%

São Paulo, 2 - A colheita da segunda safra, ou safrinha, de milho 2025 atingiu 1,3% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira passada, 29, em comparação com 0,9% na semana anterior e 4,7% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural."Os trabalhos poderiam ter avançado em ritmo mais forte, mas foram limitados pela chuva e pelas temperaturas mais baixas da semana passada, que tornaram mais lenta a perda de umidade dos grãos", disse a AgRural.Na madrugada de sexta-feira (30) chegou a gear em algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul e do oeste e norte do Paraná. Os danos, porém, aparentemente foram limitados a talhões isolados e serão avaliados na próxima revisão de safra, em meados de junho, disse a AgRural.Produção de milhoA AgRural concluiu na semana passada uma nova revisão de sua estimativa de produção de milho na safra 2024/25. A produção total do Brasil (primeira, segunda e terceira safras somadas) está projetada agora em 128,5 milhões de toneladas, ante 124,8 milhões da estimativa de abril. O aumento foi puxado por produtividades mais altas na safrinha da maioria dos Estados, com destaque para Mato Grosso.Produção de sojaPara a soja 2024/25, já colhida, a AgRural elevou sua estimativa de produção em 1,3 milhão de toneladas, para 169 milhões. A exemplo do que já ocorreu em abril, o incremento deveu-se a ajustes finos que elevaram a produtividade em diversos Estados, compensando parcialmente a quebra de safra do Rio Grande do Sul.