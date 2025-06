André Correa do Lago: Agenda de Ações da COP30 será divulgada até dia 15

"Você teve na agenda de ação em alguns países, por exemplo, uma união de empresas, de grandes produtoras de comida, grandes empresas produtoras de petróleo, grandes empresas produtoras de outras coisas, que se juntam, do mundo inteiro, que se juntam para se comprometer a ser, por exemplo, o carbono zero em 2040 ou em 2050, ou seja, são compromissos que vão além dos compromissos dos países", explicou.

De acordo com Lago, é graças às COPs que muitos países desenvolveram soluções para combater as mudanças climáticas e muitas tecnologias foram adotadas e, por consequência, tiveram um impacto sobre a vida das pessoas.

A agenda de ação está sendo elaborada pela presidência brasileira, em consulta com todos os ministérios do governo, mas também ouvindo o mundo, de acordo com o diplomata, já que é uma agenda de ação para o mundo inteiro.

"Estamos ouvindo muito os outros países também, do que eles esperam, porque a agenda de ação é um pouco uma forma de você mostrar como você vai implementar o que você assinou e há, eu acho, uma grande frustração do mundo com relação à implementação, então, vamos ter que mostrar isso", disse Lago, ressaltando que a CPO30 será a COP das soluções.

Energia

Em relação ao setor de energia, um dos mais cobrados por ambientalistas, principalmente por conta da produção de combustíveis fósseis, Lago informou que as três grandes decisões tomadas na COP28 realizada em Dubai, em 2023, continuam na pauta dos governos e precisam ser implementadas: a transição para o afastamento dos combustíveis fósseis; a necessidade de triplicar as energias renováveis no mundo e a duplicação da eficiência energética.