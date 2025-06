Anvisa determina apreensão de repelente clandestino; saiba qual

A partir de qual idade aplicar?

Segundo o Ministério da Saúde, o uso de repelentes não é indicado em crianças menores de 2 anos sem orientação médica.

Além disso, repelentes com o princípio ativo DEET só podem ser usados a partir dos 2 anos e, até os 12 anos, a concentração da substância deve ser reduzida. De acordo com a Anvisa, nessa faixa etária, só é permitido o uso de repelentes com esse ingrediente em concentração de até 10% e, no máximo, três vezes ao dia.

De quanto em quanto tempo reaplicar?

A proteção da maioria gira entre 4 e 10 horas de duração, mas o tempo específico para cada produto varia conforme o fabricante. Por isso, leia o rótulo com atenção.

Adicionalmente, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda não reaplicar o repelente mais do que duas vezes ao dia em crianças de 2 a 7 anos e mais do que três vezes a partir dos 8 anos.