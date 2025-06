CAC é preso por suspeita de alugar armas para criminosos e vender drogas pela internet em SP

Armas e drogas

Conforme a investigação, policiais da Força Tática estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo com os vidros totalmente escurecidos e decidiram abordá-lo.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo com a presença da equipe, aumentando as suspeitas contra ele.

"Na revista pessoal, os policiais encontraram, dentro da meia do suspeito, 27 porções de cocaína já embaladas para venda. No carro, foi localizada uma pistola calibre .380, carregada com 12 munições, além de um celular", disse a SSP.

De acordo com a polícia, os militares descobriram que o homem vendia drogas pela internet e também realizava as entregas.

Com relação ao armamento, apesar de apresentar os registros das armas, havia inconsistências na documentação, já que ele não cumpria as exigências legais previstas para o porte.