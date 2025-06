Carros de luxo são furtados em estacionamento de supermercado gourmet nos Jardins

A dona do Volvo, a psicóloga e consultora de imagem Denise Tavares, usou sua rede social para falar sobre o caso. "Roubaram meu carro dentro do Santa Maria. Entreguei para o manobrista e, quando terminei as compras, o carro tinha sumido", postou em sua página no Instagram.

Ela contou que outro cliente também teve o carro furtado. "Você chega na rua, entrega para o manobrista, não era um manobrista falso, como muita gente está me perguntando. Enquanto a gente fazia compra roubaram o meu carro e o de mais uma pessoa", diz.

Segundo ela, os manobristas deixaram as chaves dentro dos carros, o que seria uma medida de praxe. "Com a chave lá é moleza. Entraram e levaram. É surreal, tem câmeras no estacionamento inteiro." Ela conta que ligou para a polícia e passou a placa.

O segundo carro, um Audi Q3, foi furtado de um advogado. Até a tarde desta segunda, o veículo não tinha sido recuperado. A reportagem não conseguiu contato com ele.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou em nota que o caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e que o carro da proprietária que havia deixado o automóvel com o manobrista foi localizado por policiais militares. A nota não faz menção ao segundo veículo furtado.

Veja a íntegra da nota do Santa Maria: