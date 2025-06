Conab reajusta tarifas de armazenagem em maio para 6,88% em média

São Paulo, 2 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reajustou, em média, 6,88% as tarifas de armazenagem dos produtos agrícolas. Os novos valores passaram a valer em maio. O último reajuste havia sido feito em junho de 2023.Com a atualização dos valores, o objetivo é atrair mais empresas privadas para oferecer serviços de armazenagem, bem como ampliar a rede de armazéns disponíveis para guardar produtos públicos, diz a companhia em nota. Além disso, "a expectativa é fortalecer a política de formação de estoques reguladores, utilizados para garantir preços mínimos ao produtor rural, apoiar programas como o Venda em Balcão (ProVB), ações de doação de alimentos e mitigar oscilações no abastecimento interno".De acordo com a Conab, os valores reajustados constam em tabela que detalha os tipos de operação de produtos, disponível no site da instituição, na seção de Armazenagem.