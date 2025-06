Eduardo Paes veta dia da cegonha reborn no Rio: 'não dá'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), vetou integralmente o projeto de lei para criar o "Dia da Cegonha Reborn", com o intuito de homenagear o trabalho das artesãs que criam os bonecos hiper-realistas. Na manhã desta segunda-feira, 2, Paes publicou uma foto do veto em seu perfil do X (Twitter) e escreveu "Com todo respeito aos interessados mas não dá".

O projeto do "Dia da Cegonha Reborn" foi aprovado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 8 de maio - diante da repercussão que os bonecos ganharam no País. Caso fosse sancionada a proposta, a data escolhida para a comemoração seria no dia 4 de setembro.

De acordo com o relator do projeto, vereador Vitor Hugo (MDB), a justificativa para a criação da data comemorativa é valorizar o trabalho das "cegonhas" - nome dado às artesãs que confeccionam os bonecos.