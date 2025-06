Feriados de Junho: calendário tem folga nacional e datas importantes em Estados

Mês das festas juninas

Junho também é marcado pelas festividades com comidas e danças típicas da época. Além de igrejas, é muito comum ver essas festas juninas em ambientes escolares.

Vale lembrar que, segundo pesquisas, o início desta história se dá em Portugal e na Espanha ainda no século XVI, sendo incorporada a cultura brasileira só depois que esses países colonizaram nossa região.

Inicialmente, a festa que nasceu para celebrar São João era chamada de joanina. Com o passar dos anos, o nome foi alterado para festa junina, pois era (e ainda é) celebrada no mês de junho. Outra grande mudança é que antes, a festança tinha motivos religiosos, e hoje, as referências são mais fortemente ligadas a símbolos típicos das zonas rurais.

Por conta dessa crescente associação com as zonas rurais, foram chegando não apenas as quadrilhas, mas também as típicas comidas de festa junina brasileira.

Em junho também, além de Santo Antônio (13 de junho) e São João Batista (24 de junho), a Igreja Católica também celebra São Pedro (29 de junho). Desta forma, junho é conhecido como o mês desses santos e também das festas juninas pelo Brasil.