O que a Fuvest disse aos alunos que reclamaram de mudanças no vestibular de 2026

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organização responsável pela produção da prova que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), respondeu a uma carta aberta elaborada por estudantes que questionam as mudanças que serão promovidas para edição deste ano do exame.

A carta foi divulgada após a aplicação de um simulado de redação da nova prova, no qual os alunos a descreveram como confusa. "O que era para simular, na prática, confundiu", afirmam, no manifesto. Ao todo, 44 mil candidatos fizeram esta prova, aplicada em abril, e foi o primeiro contato dos vestibulandos com o novo formato.

Entre as mudanças aplicadas no programa estão a diluição das 90 questões de múltipla escolha, divididas entre as disciplinas clássicas, para quatro grandes blocos temáticos, como é apresentado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio; além da redação, que vai propor a produção de outros gêneros textuais para além da dissertação.