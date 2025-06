Passageiro registra espetáculo de auroras boreais durante voo

"A tempestade geomagnética foi classificada como de nível 4 numa escala que vai até 5, o que a coloca na categoria severa", disse a agência de meteorologia.

De acordo com a MetSul, ela chegou antes do previsto, surpreendendo os cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), em inglês National Oceanic and Atmospheric Administration.

Segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) também confirmou, uma erupção solar começou a chegar à Terra no início do domingo, pelo horário local, desencadeando uma tempestade geomagnética de auroras boreais (ou austrais) no seu céu.

A maior tempestade solar dos últimos 20 anos, de acordo com a empresa de meteorologia, ocorreu em maio do ano passado, iluminando o céu de todos os Estados norte-americanos e até mesmo das Bahamas, Cuba, Cancun, no México, e Porto Rico, no Caribe.

"No episódio, a aurora austral alcançou a região de Buenos Aires na Argentina e chegou a ser fotografada na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Apesar do espetáculo visual, essas tempestades podem causar sérios impactos, como falhas em satélites, distúrbios em sistemas elétricos e interferência em sinais de rádio e GPS. Esse aumento na atividade solar é esperado, já que o Sol está no auge de seu ciclo de 11 anos", acrescenta a MetSul.