PF apreende no Solimões superlancha de facções do crime com 6 toneladas de drogas e armas

Uma força-tarefa da Polícia Federal e outros grupos de combate ao crime organizado apreendeu uma lancha de alta performance e grande porte com seis toneladas de drogas, armas de grosso calibre e munições. A ação ocorreu neste domingo, 1, quando os agentes interceptaram a embarcação de seis motores no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru, no Amazonas.

O entorpecente confiscado tem origem na tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru, rota de escoamento do tráfico para toda a América do Sul e Europa.

Segundo a PF, as investigações indicam que o carregamento seria destinado a facções com atuação estruturada no Amazonas.