Preço médio do suco de laranja no varejo dos EUA bate novo recorde

Nova York, 2 - O preço médio do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos subiu pelo sexto mês consecutivo, atingindo um novo recorde, de US$ 11,27 por galão. Com isso, as vendas caíram para o menor nível desde 2021, segundo dados da Nielsen. Nas quatro semanas encerradas em 17 de maio, foram vendidos apenas 20,38 milhões de galões (77,14 milhões de litros). Os resultados seguem as tendências que têm se mantido nos últimos anos, já que a Flórida vem registrando safras de laranja em seu menor nível desde a Segunda Guerra Mundial, em virtude de danos causados por furacões e pela doença de greening. No entanto, os contratos futuros de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York (ICE Futures US) despencaram em relação às máximas históricas registradas no fim do ano passado - caindo quase 50%, para 279 cents por libra-peso atualmente. Fonte: Dow Jones Newswires