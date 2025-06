Quem é a mulher que matou o marido em SC e congelou o corpo em freezer

Na sequência, o advogado que a representa, Matheus Molim, afirma que vai recorrer da decisão, e diz que Cláudia foi vítima de violência doméstica praticada por 20 anos pelo ex-marido, o motorista Valdemir Hoeckler, de 52 anos. "Ela precisou matar para não morrer", diz o defensor.

Procurado para comentar a decisão, o Superior Tribunal de Justiça disse que o caso tramita em segredo de Justiça e que, por esse motivo, não poderia prestar mais informações.

O crime foi cometido em novembro de 2022. De acordo com a polícia, Cláudia sedou o marido para poder amarrá-lo pelos pés e pelas mãos. Na sequência, ela usou uma sacola para asfixiá-lo.

Ela escondeu o corpo do ex-marido em um freezer e acomodou refrigerantes em cima do cadáver para que Valdemir não fosse encontrado. Cláudia acabou confessando o crime e se entregou à polícia.

Em depoimento, a professora afirmou que, durante os 20 anos de relacionamento com o motorista, sofreu muitas humilhações e era constantemente agredida. Os dois tiveram uma filha no início do relacionamento.

Após se entregar, Cláudia teve a prisão temporária decretada e foi levada para um presídio feminino. Em agosto de 2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu à professora o direito de responder o processo em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares.