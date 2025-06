Quem é a piloto de 23 anos que fez pouso de emergência de Lívia Andrade

Uma comandante de voo de apenas 23 anos foi a responsável pelo pouso de emergência da aeronave que levava a apresentadora Lívia Andrade de Goiás para São Paulo na quinta-feira. Nayane Porto, piloto de avião comercial, comentou sobre detalhes da operação em seu perfil no Instagram.

Ela revelou que na fase de aproximação no Aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, houve uma falha "na indicação do abaixamento do trem de pouso".

Nayane relatou que ela e o colega de cabine Neto Lima tentaram repetir o procedimento normal por mais duas vezes e realizaram rasantes sobre a pista do Campo de Marte para que a torre pudesse verificar visualmente o sistema do trem de pouso.