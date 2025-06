Quem é João Campos, que assume o PSB para garantir aliança entre Alckmin e Lula em 2026

O prefeito de Recife, João Campos, assumiu neste domingo, 1.º, a presidência do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com a missão de fortalecer o partido para as próximas eleições e tentar garantir a permanência do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) na chapa de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aos 31 anos, João Campos é visto como um nome da renovação no partido.

Nascido em 1993, João Campos vem de uma família tradicional da política pernambucana. É bisneto de Miguel Arraes, que governou Pernambuco três vezes e liderou o partido entre 1999 e 2005, e filho de Eduardo Campos, também ex-governador do Estado e ex-presidente do PSB, que morreu em 13 de agosto de 2014, na queda de uma aeronave em Santos, durante a campanha presidencial daquele ano.

O prefeito do Recife é visto como uma das grandes apostas da esquerda para o pós-Lula. João Campos é o prefeito de capital mais popular nas redes sociais, com mais de 2,9 milhões de seguidores no Instagram, onde divulga projetos da cidade e interage com seguidores. A gestão dele é marcada por estratégias de aproximação com a população e o público jovem na internet.