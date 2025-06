Quem era o traficante 'Professor', chefe do Comando Vermelho morto com tiro na cabeça

Apontado pela polícia como membro da alta cúpula do Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o traficante Fhillip da Silva Gregório, conhecido como "Professor", morreu com um tiro na cabeça na noite deste domingo, 1°. Ele estava foragido da Justiça desde 2018, após fugir da cadeia, e se escondia no Complexo do Alemão.

Nesta segunda-feira, 2, segundo a Secretaria Municipal de Educação, 16 escolas da região suspenderam as aulas, em razão da morte do "Professor". A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Gregório.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, o traficante deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, na zona norte do Rio, por volta das 21h30 de domingo, com uma marca de tiro na têmpora. Ele foi levado por seu advogado e por uma mulher com quem ele mantinha uma relação extraconjugal, segundo a polícia.