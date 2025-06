87% das universidades brasileiras tiveram queda de posições em ranking global em 2025

As universidades brasileiras têm tido menor destaque em relação a outras ao redor do mundo, mostra a edição deste ano do "Global 2000 list", ranking mundial organizado pelo Centro de Classificações Mundiais de Universidades (CWUR). Das 53 instituições de ensino brasileiras que concedem diplomas de graduação, 46 caíram de posição em relação ao ranking de 2024, o que corresponde a 87%.

A Universidade de São Paulo (USP), melhor posicionada do Brasil e da América do Sul, caiu uma posição no ranking, passando de 117ª em 2024 para 118ª em 2025, com declínios nas notas de qualidade da educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e indicadores de pesquisa.

Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), segunda melhor colocada do País, escalou 70 posições até a 331ª - no ano passado, estava em 401º lugar. A Universidade de Campinas (Unicamp), terceira colocada do País, subiu um degrau, de 370º para 369º.