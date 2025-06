ABPA: Brasil está livre de influenza aviária em aves comerciais neste momento

São Paulo, 3 - O Brasil está, neste momento, livre de casos de influenza aviária em aves comerciais, celebrou o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, em vídeo divulgado nesta terça-feira no LinkedIn da entidade. O País registrou um caso em Montenegro (RS), em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em caso confirmado em 15 de maio. Nesta terça, uma suspeita de gripe aviária em uma granja comercial em Anta Gorda (RS) foi descartada."Já se passaram mais de dez dias desde a desinfecção da granja. O único caso isolado que tivemos em aves comerciais em Montenegro, e está contido", afirmou Santin, "Era a única investigação em andamento, além dos focos em aves silvestres. Não há mais novos casos", acrescentou.Com o controle da situação, o dirigente destacou que o Brasil mantém abertos mais de 120 mercados para exportação de proteína animal. "Temos mercados de grande relevância mundial, como Japão, Reino Unido, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Cingapura, Egito e Vietnã", disse.Segundo Santin, os exportadores também têm recebido "informações muito positivas" sobre a possível reabertura de mercados como Bolívia, Líbia e Peru. "Aguardamos apenas a comunicação oficial das autoridades sanitárias desses países."Ele ressaltou que a resposta brasileira ao caso registrado foi rápida e eficaz. "Sabemos que foi - e continua sendo - um desafio. Mas o Brasil está preparado, está trabalhando, e demonstrou que sabe conter focos de forma eficiente."O caso registrado em Montenegro, segundo ele, foi tratado como episódio isolado e não comprometeu a confiança dos parceiros. "Seguimos sendo parceiros confiáveis e comprometidos com a segurança do mercado global."