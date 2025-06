Acre aluga 'residência oficial' de luxo para vice-governadora a R$ 15 mil mensais sem licitação

Em meio às suspeitas que atribuem ao governador Gladson Cameli ligação com suposto esquema de propinas e lavagem de dinheiro, o Acre fechou contrato de locação - sem licitação - de um imóvel de alto padrão destinado à residência oficial da vice-governadora Mailza Assis da Silva (PP) ao custo de R$ 180 mil pelo período de um ano. O aluguel mensal ficará em R$ 15 mil aos cofres públicos.

O Estadão vem pedindo manifestação do governo do Acre desde quinta-feira, 29. Foram enviadas mensagens de WhatsApp à assessoria de Gladson e ao Pastor Henrique, do gabinete de Mailza. O espaço está aberto.

O contrato tem vigência de 12 meses, com início a partir da entrega do imóvel, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos mediante Termo Aditivo.