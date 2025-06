Advocacia do Senado pede autorizaão de Moraes para visitar presos pelo 8/1

A Advocacia do Senado Federal enviou nesta segunda-feira, 2, um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pedindo autorização para que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos), visite os presos por envolvimento nos atos do 8 de Janeiro.

A comissão afirma que possui competência institucional para fiscalizar presídios, desde que haja autorização e suporte operacional dos órgãos responsáveis para garantir o acesso e a segurança da ação.

A proposta, de autoria dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES), foi aprovada pelo colegiado em 12 de março. No requerimento, os parlamentares alegam que cerca de 200 pessoas presas pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro estariam em "situação grave", com relatos de "abusos e de condições degradantes de custódia".