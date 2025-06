Após testemunhas, Bolsonaro e outros 7 réus serão interrogados no Supremo

Contaram essas situações o ex-comandante da Força Aérea Brasileira (FAB) Carlos de Almeida Baptista Junior, o ex-chefe do Exército Marco Antônio Freire Gomes e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União.

A oitiva das testemunhas do chamado "núcleo crucial" foi encerrada ontem com o depoimento do senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro. Marinho negou ter ouvido do ex-presidente algum plano de tentativa de golpe de Estado.

'Desgastado'

Ele foi arrolado como testemunha por Bolsonaro. O senador do PL afirmou que, em reunião depois da divulgação do resultado da disputa de 2022, todos "estavam tristes" com a derrota para Lula e Bolsonaro ficou "desgastado" após ter sido acometido por erisipela.

"É uma doença extremamente desgastante. Ele (Bolsonaro) estava praticamente sem movimento, recebendo soro na veia e medicamentos. É difícil após uma eleição dura, após ter perdido, ele estar nessa condição de estar conversando conosco", disse Marinho.

Antes dele, na última sexta-feira, 30, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) - outro representante do núcleo duro do bolsonarismo - afirmou que a transição do governo Bolsonaro para o de Lula foi iniciada para conter a mobilização de caminhoneiros pelo Brasil, que fecharam as rodovias em protesto, não reconhecendo o resultado eleitoral que deu a vitória a Lula no segundo turno da eleição.