As principais frases de Carla Zambelli quando anunciou saída do Brasil após condenação do STF

Como medidas antes de deixar o País, Zambelli afirmou que delegou a administração de suas páginas nas redes sociais à mãe, Rita Zambelli, e emancipou o filho de 17 anos. A deputada planeja que ambos concorram às eleições e herdem seu espólio eleitoral: a mãe para o cargo de deputada federal no próximo ano, e o filho para vereador de São Paulo. Veja a seguir os principais destaques da entrevista.

Urnas eletrônicas

Repetindo as acusações sem provas que embasaram a tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, a qual é réu no STF, Zambelli afirmou que as urnas eletrônicas no Brasil "não são confiáveis". A Justiça Eleitoral tem mecanismos de proteção e integridade do sistema de votação brasileiro e já reafirmou, mais de uma vez, a segurança do processo de votação brasileiro.

"Não dá para a gente acreditar em urnas eletrônicas. As urnas não são confiáveis. E eu não podia falar essa frase estando no Brasil. Porque eu seria cassada e perseguida mais ainda. Aqui fora posso falar", disse, citando que esse teria sido um dos motivos que fez Bolsonaro perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

'Narrativa para me afastar de Bolsonaro'

A deputada também afirmou ter sido usada como "bode expiatório" pela derrota de Bolsonaro em 2022, e que advogado Fábio Wajngarten, então assessor dele, foi o principal responsável pela difamação, se referindo ao episódio em que perseguiu um homem apontando uma pistola para ele na véspera da eleição.