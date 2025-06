Bom Futuro celebra 43 anos e inaugura Terminal de Aviação Executiva em Cuiabá

São Paulo, 3 - A Bom Futuro, que cultiva soja, milho e algodão em cerca de 615 mil hectares principalmente no Centro-Oeste, celebrou, na segunda-feira, 2 de junho, 43 anos de fundação. Nesse período, a família Maggi Scheffer, de São Miguel do Iguaçu (PR), transformou a Bom Futuro em uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil. Como parte das comemorações, na semana passada, foi inaugurado, em Cuiabá (MT), o novo Terminal de Aviação Executiva Luzia Maggi Scheffer, considerado o mais moderno do Centro-Oeste.No Terminal de Aviação Executiva Luzia Maggi Scheffer, foram investidos cerca de R$ 20 milhões, segundo comunicado da Bom Futuro. Já na estrutura do primeiro e maior aeroporto executivo do Centro-Oeste, foram investidos cerca de R$ 100 milhões desde a inauguração em 2011. Em números, atende em média, 6 mil voos por ano, movimenta cerca de 20 mil passageiros. Localizado a 10 minutos do Centro Político e Administrativo de Cuiabá, o aeroporto tem uma pista 1.557 metros de comprimento e 30 metros de largura.Atualmente, a Bom Futuro tem cerca de 8 mil colaboradores, distribuídos em 35 unidades administrativas e o escritório central em Mato Grosso. A empresa atua também em operações como o de integração lavoura-pecuária-floresta, considerada um dos maiores do mundo, além de contar com uma divisão de energia limpa e renovável, setor de transporte e ainda investimentos no setor imobiliário e em sementes.