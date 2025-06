'Café fake': Anvisa determina recolhimento de produtos de três marcas

Também foi verificada a presença de matérias estranhas e com impurezas, denominadas incorretamente no rótulo como polpa de café e café torrado e moído, quando na verdade eram cascas e resíduos de café.

A resolução também cita contaminação no produto acabado, indicando falhas nas boas práticas de fabricação, no processo de seleção de matérias-primas, e na produção e controle de qualidade do produto final.

Além disso, os rótulos dos produtos também continham imagens e informações que podem confundir o consumidor em relação à natureza do produto, vindo a entender que o produto se trata de café.