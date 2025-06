'Café fake': como diferenciar pó para preparo de bebida, solúvel e café?

Pó ou mistura de preparo de bebidas ou alimentos

É uma categoria bem ampla que pode incluir diversos produtos, de acordo com a Anvisa. "Exemplo: aquele cappuccino que se faz misturando água quente, mistura para bolo pronto, mistura para refresco", explica a Anvisa.

O que é café?

Segundo a agência, só pode ser considerado café o produto originado do endosperma (grão) beneficiado do fruto maduro de espécies do gênero Coffea, como Coffea arábica L., Coffea liberica Hiern, Coffea canephora Pierre (Coffea robusta Linden), submetido a tratamento térmico até atingir o ponto de torra escolhido, em grãos ou moído, podendo apresentar resquícios do endosperma (película invaginada intrínseca). A definição está na resolução RDC nº 716/2022.

Café solúvel

Trata-se de uma categoria específica de café. "A mesma norma define café solúvel como: produto resultante da desidratação do extrato aquoso de espécies do gênero Coffea, como Coffea arábica L., Coffea liberica Hiern, Coffea canephora Pierre (Coffea robusta Linden), obtidos por métodos físicos, utilizando água como único agente extrator", explica a Anvisa.