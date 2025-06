Café/OIC: exportação mundial em abril diminui 5,46%, para 11,43 milhões de sacas

São Paulo, 3 - A exportação mundial de café alcançou 11,43 milhões de sacas de 60 kg em abril, o sétimo mês da safra 2024/25. O volume corresponde a uma queda de 5,46% na comparação com igual mês de 2024 (12,09 milhões de sacas). Os números fazem parte de relatório mensal da Organização Internacional do Café (OIC). No acumulado dos sete primeiros meses do ano comercial, os embarques somaram 78,51 milhões de sacas, recuo de 3,5% ante igual período do ciclo 2023/24, quando totalizaram 81,39 milhões de sacas.Nos 12 meses encerrados em abril de 2025, a exportação de arábica totalizou 86,34 milhões de sacas, ante 79,85 milhões de sacas em igual período do ano anterior, aumento de 8,13%. Já o embarque de robusta diminuiu 5,73% na mesma comparação, de 52,66 milhões para 49,64 milhões de sacas.