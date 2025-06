Carla Zambelli disse que 'não sobreviveria na cadeia' após ser condenada pelo STF; relembre

A deputada afirmou que apresentaria os documentos "em momento oportuno" e esperava que os laudos seriam o bastante para a prisão domiciliar.

Originalmente, a deputada havia afirmado que iria à Europa para tratar problemas de saúde. No entanto, afirmou que pedirá licença não remunerada do seu cargo e passará a viver no continente. Segundo a deputada, ela atuará no fortalecimento da direita local, de maneira parecida com a que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem feito nos EUA.

Zambelli foi condenada por ter orquestrado um ataque hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com as investigações, ela teria instruído o hacker Walter Delgatti Neto a invadir o sistema do órgão e emitir uma ordem de prisão falsa para o ministro Alexandre de Moraes, em seu próprio nome.

A deputa também responde a outra investigação no Supremo, por ter perseguido um homem munida de um revólver antes da eleição de 2022.

Após o anúncio da saída do País nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao STF a prisão preventiva de Carla Zambelli.

Mais cedo, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), pediu à PGR a prisão da deputada e a inclusão do nome dela na lista de procurados da Interpol.