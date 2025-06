Conab: colheita de soja atinge 99,8% da área no País; de milho safrinha, 0,8%

São Paulo, 3 - A colheita de soja 2024/25 atingiu 99,8% da área no País até este domingo (1º), informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra. Os trabalhos evoluíram, em relação ao boletim anterior, 0,3 ponto porcentual. Na comparação com igual momento da safra 2023/24, quando 98,8% haviam sido colhidos, há adianto de 1 ponto porcentual. Em relação à média das últimas cinco safras, que é de 99,6%, os trabalhos estão adiantados em 0,2 ponto porcentual. A colheita da oleaginosa ainda precisa ser encerrada no Maranhão, que conta com 95% dos trabalhos concluídos, e em Santa Catarina, que colheu até domingo 99,2% da área.A colheita de milho de inverno 2024/25 já começou e contava, até domingo, com 0,8% da área ceifada, avanço de 0,5 ponto porcentual na comparação com a semana passada e atraso de 2,9 pontos porcentuais em comparação com igual período da safra 2023/24. Na média dos últimos cinco anos, que é de 2,1%, há atraso de 1,3 ponto porcentual, diz a Conab. Os trabalhos estão mais adiantados no Maranhão, com 5% da área colhida e Mato Grosso do Sul e Paraná, ambos com 1% da área trabalhada.Já a colheita de milho verão 2024/25 atingia, até este domingo, com 89,6% da área trabalhada, avanço de 2,7 pontos porcentuais em relação à semana anterior. Na comparação com igual período da safra 2023/24, há avanço de 4,4 pontos porcentuais. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 86,1%, há adianto de 3,5 pontos porcentuais.A colheita de algodão 2024/25 também é incipiente e contava, até domingo, com 0,9% da área trabalhada, ante 0,4% da semana anterior - avanço de 0,5 ponto porcentual. Na comparação com igual momento da safra passada, o estágio está idêntico. Em relação às últimas cinco safras, cuja média é de 0,8%, há leve adianto de 0,1 ponto porcentual. Os trabalhos estão mais adiantados em Minas Gerais, que já ceifou 11% da área e Bahia e Mato Grosso do Sul, com 3% ambos. Goiás vem em seguida, com 2% da área colhida. Maranhão, Piauí e Mato Grosso ainda não iniciaram a retirada da fibra do campo.A colheita de arroz, por sua vez, perfazia 99% da área plantada em 2024/25, avanço de 1,6 ponto porcentual em comparação com a semana passada. Na comparação com igual período da safra 2023/24, há avanço de 2,6 pontos porcentuais. Em relação à média de 98,6% dos últimos cinco anos, os trabalhos estão 0,4 ponto porcentual adiantados.Por fim, a semeadura do trigo 2024/25 atingia, até o domingo, 38% da área, avanço de 7,4 pontos porcentuais em relação ao domingo anterior e de 2,2 pontos porcentuais em comparação com igual momento da safra 2023/24. Na média dos últimos cinco anos, que é de 36,9%, os trabalhos estão 1,1 ponto porcentual adiantados. Minas Gerais e Bahia já encerraram o plantio. Goiás e São Paulo contavam com 98% da área semeada até domingo. Mato Grosso do Sul, com 94%. Entre os principais produtores do cereal, Paraná e Rio Grande do Sul, o plantio atingia, até domingo, respectivamente, 63% e 6% da área prevista.