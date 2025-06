Conselho da USP aprova ampliação de campi no interior de São Paulo; saiba o que vai mudar

O Conselho Universitário (CU) da Universidade de São Paulo (USP) aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira, 3, a proposta para ampliação dos campi de Ribeirão Preto e de São Carlos, mediante a aquisição de dois terrenos que permitirão a expansão da capacidade de ensino, de pesquisa e de extensão da universidade.

"Essa expansão trará benefícios significativos para as unidades localizadas nesses campi. Foram propostas amplamente discutidas com todos os diretores do campus de Ribeirão Preto e com o Conselho Gestor do Campus de São Carlos, tendo recebido apoio irrestrito para seu prosseguimento. Os dois projetos levam em consideração, principalmente, a necessidade das unidades em ampliar suas atividades acadêmicas de extensão e de aproximação com a sociedade, reforçando a missão institucional da universidade", afirmou o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior.

Segundo o reitor, a proposta agora vai ser analisada e tramitar pelas instâncias internas da USP, para a configuração do projeto final, e externas, junto aos órgãos municipais e estaduais. Os recursos para as ampliações sairão do orçamento da universidade.