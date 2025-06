Corpo de homem desaparecido após ir a evento em Interlagos é encontrado pela polícia

A Prefeitura de São Paulo confirmou que na manhã desta terça-feira um corpo foi encontrado por um funcionário que atuava em uma obra em área sinalizada e totalmente isolada por tapumes e barreiras de concreto no Autódromo de Interlagos.

"A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. A gestão municipal está à disposição das autoridades para auxiliar no andamento do caso", disse.

Entre os dias 29 de maio e 1º de junho, o Autódromo de Interlagos recebeu o Festival Interlagos 2025: Edição Moto. Procurada, a organização não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.