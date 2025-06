Debate no PT traz críticas a corte de gastos e defesa de guinada à esquerda na gestão Lula

As eleições que vão renovar o comando do PT, com voto dos filiados, ocorrerão em 6 de julho. O que está em jogo nesse embate, porém, vai além da escolha de uma cúpula partidária. O novo presidente do PT ficará à frente da sigla até 2029 e dirigirá a campanha de Lula ou de quem ele ungir como sucessor para o confronto do ano que vem. Além disso, terá a tarefa de começar a preparar o período pós-Lula.

Coube a Edinho, alvejado pelos oponentes, defender o governo no debate. Ao ouvir Valter Pomar, da Articulação de Esquerda, afirmar que o momento era grave e que ele não estava tratando do socialismo como norte, o ex-prefeito se exaltou.

"Eu não trato o socialismo como se fosse a tomada de assalto de poder de dentro do gabinete", reagiu Edinho, candidato da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária no PT. "A consciência da classe trabalhadora não se faz com gente discursando, bravateando", completou ele, citando bandeiras do PT, como o orçamento participativo.

A preocupação com o avanço da extrema-direita apareceu em vários momentos da discussão. "Estamos correndo o risco de virar um partido meramente institucionalizado e, pior, que não ganha eleição", resumiu o deputado Rui Falcão, ex-presidente do PT. "Vamos combinar: a direita tomou as ruas da gente".

Apoiado por várias tendências de esquerda, Falcão votou contra o corte de gastos proposto por Haddad, no ano passado. "Quero crer que esse pacote do corte de gastos é um dos fatores que tem contribuído para que o presidente Lula não tenha recuperado a popularidade", destacou.

A taxa básica de juros (Selic) na estratosfera após Galípolo assumir a presidência do Banco Central foi descrita no auditório do Diretório Nacional do PT, em Brasília, como algo "inaceitável".