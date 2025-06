Depoimentos no caso do golpe indicam ação direta de Bolsonaro e não devem mudar cenário no STF

Os advogados questionaram as testemunhas, com mais frequência, sobre três episódios: uma reunião ministerial de julho de 2022 - quando Bolsonaro pediu união para "fiscalizar" as urnas eletrônicas e Heleno falou em "virar a mesa" -, as blitze no Nordeste durante o segundo turno e uma live de Bolsonaro de 2021, em que ele atacou as urnas sem provas.

Algumas das testemunhas ouvidas foram indiciadas ou estão sob investigação em outros inquéritos (um, sobre as blitze no Nordeste e, outro da Abin paralela). Nesses casos, Moraes, relator da ação penal, ressalvou que se prejudica a integridade do depoimento dessas pessoas, já que elas podem mentir já que podem virar réus.

O general Freire Gomes - testemunha da acusação e das defesas de Bolsonaro, Cid, Garnier e Oliveira - confirmou que recebeu um plano do governo para impedir a posse de Lula.

Freire Gomes disse que se reuniu com Bolsonaro, os outros dois chefes das Forças Armadas e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, para discutir o conteúdo da "minuta golpista". Esse texto foi encontrado pela Polícia Federal (PF) na casa de Anderson Torres.

O general disse que se posicionou contra a tentativa de intervir no processo eleitoral e alertou Bolsonaro que ele poderia ser "enquadrado juridicamente".

Segundo o ex-comandante, a chamada "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro", manifesto foi assinado por 37 militares e recebido por Mauro Cid, foi interpretada como uma pressão para que ele aderisse a uma tentativa de golpe de Estado.