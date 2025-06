Deputado quer mudar regra da Câmara para que Eduardo Bolsonaro reassuma mandato nos EUA

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES) propôs uma mudança no Regimento Interno da Câmara para permitir o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reassumir seu mandato na Casa sem estar no Brasil.

A proposta protocolada por Evair nesta terça-feira, 3, autoriza, mediante autorização da Mesa, "o exercício remoto do mandato parlamentar a partir do exterior".

Em 20 de março, Eduardo Bolsonaro licenciou-se do mandato por 122 dias, sem direito à remuneração no período, e anunciou que viajaria aos Estados Unidos. Ao fim do período de licença, previsto para 20 de julho, Eduardo deverá se reapresentar ao mandato. O "exercício remoto" do cargo, como proposto por Melo, não é permitido pelo Regimento da Câmara.