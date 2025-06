Desembargadora entra na mira do CNJ por retomar ações de pejotização afrontando ordem de Gilmar

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que fiscaliza o Poder Judiciário, abriu uma reclamação disciplinar para verificar se a desembargadora Vânia Maria Cunha Mattos, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, desrespeitou a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que mandou paralisar todos os processos sobre a "pejotização".

O Estadão pediu manifestação da magistrada.

Em uma decisão provisória, a desembargadora mandou retomar a tramitação de duas ações sobre o tema. Ela justificou que a Justiça do Trabalho "é a única competente para reconhecer a existência ou não do vínculo de emprego".