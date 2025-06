Fenabrave: vendas de tratores recuam 0,8% em abril de 2025 ante abril de 2024

São Paulo, 3 - As vendas de tratores tiveram leve queda de 0,8% em abril, frente ao mesmo mês de 2024, somando 4,3 mil unidades. Frente a março, o número corresponde a um crescimento de 31,2%, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de carros, representa revendedores de equipamentos usados no campo.No acumulado de janeiro a abril, as vendas de tratores tiveram crescimento de 13,8%, totalizando 14,4 mil unidades, com o desempenho puxado pelas máquinas com potência abaixo de 100 cavalos, que representam quase 75% do mercado. Conforme a Fenabrave, os investimentos no campo enfrentam limitações de recursos disponíveis no Plano Safra - ainda com volume tido como baixo após sua retomada -, além do endividamento de alguns setores do agronegócio, altas taxas de juros dos financiamentos e rentabilidade limitada em algumas culturas.O balanço da Fenabrave mostra que 92 colheitadeiras de grãos foram vendidas em abril, repetindo o número de um ano antes. Em relação a março, a queda no segmento foi de 63,3%. Nos quatro primeiros meses do ano, as vendas de colheitadeiras, de 886 unidades, recuaram 12,9%.Enquanto as vendas de carros podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgado nesta terça pela Fenabrave com dados já relativos a maio.