Inmet coloca SP em alerta para tempestades nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Estado de São Paulo em estado de alerta para "perigo potencial de tempestades". O aviso do instituto, na cor amarela (a mais branda do grau de severidade), começa às 6h desta terça-feira, 3, e se estende até as 10h de quarta, 4.

De acordo com o Inmet, há risco para chuvas de até 50mm/dia em grande parte do Estado, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Chuvas de granizo também podem acontecer. Apenas a faixa do litoral paulista, entre as áreas do Estado, não está sob o aviso do instituto.

Além de São Paulo, partes do leste do Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Minas Gerais e grande parte do território do Rio de Janeiro também poderão ser atingidos por tempestades no período.