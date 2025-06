Lula: Contrapartida de preservar tem que ser mais remunerada do que a conta de destruir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira, 3, em cerimônia de assinatura de atos do Dia do Meio Ambiente, que "a contrapartida de preservar tem que ser mais remunerada do que a conta de destruir". Defendeu que, "se um madeireiro ganha dinheiro para destruir, temos de pagar dinheiro para quem não quiser destruir".

"Temos que exigir dinheiro, porque a contrapartida de preservar tem que ser mais remunerada do que a conta de destruir. Se um madeireiro ganha dinheiro para destruir, temos de pagar dinheiro para quem não quiser destruir. Essa é a conta", afirmou o presidente. Segundo ele, "não é só largar no meio do mato e achar que estamos preservando. Não é, estamos permitindo que eles sejam destruídos".

A fala foi durante uma cerimônia de assinatura de decretos voltados à pauta ambiental. Lula defendia que o Brasil receba dinheiro de outros países para reduzir o desmatamento no País.