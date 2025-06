Lula desvia e não responde pergunta sobre pisos da educação e saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desviou de uma pergunta sobre pisos da educação e saúde em entrevista coletiva de imprensa no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 3. Segundo o presidente, é preciso ouvir antes a discussão feita no Congresso Nacional.

"Eu não discuti o acordo que eles estão fazendo, eu não posso dar palpite. Eu preciso ver qual é a proposta, vão me apresentar. Eu não posso ser o 'estragador' de uma reunião que está durando há dois dias", disse o presidente.

A entrevista coletiva de Lula com jornalistas ocorre após uma reunião, na noite desta segunda-feira, 2, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP). Também participaram do encontro a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e líderes governistas no Congresso.