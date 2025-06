Lula manifesta 'tristeza' com casos de gripe aviária no RS

Brasília, 3 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, nesta terça-feira, 3, ter "tristeza" com a gripe aviária no Rio Grande do Sul. Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Lula disse que a situação representa "problemas". Ele mencionou a questão após ter citado dados positivos do governo."Dito tudo isso aqui do Brasil, da minha alegria com o que está acontecendo, da tristeza com a crise aviária no Rio Grande do Sul, que cria um problema para nós é sempre muito ruim, mas a gente tem que saber que a nossa responsabilidade aumenta quando a gente vira o maior exportador de carne, o maior exportador de frango, o maior exportador de carne suína", declarou o presidente.Lula continuou: "Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente cria. Quando a gente exporta, não somos nós que medimos a qualidade, são os compradores que exigem a qualidade."