Mulher de Poze do Rodo é alvo de operação contra lavagem de R$ 250 milhões do CV

Segundo a investigação, as análises financeiras apontam que valores provenientes do tráfico de drogas e de operadores de lavagem de capitais da facção foram canalizados para contas bancárias ligadas à influenciadora Vivi, que passou a ser um dos focos centrais do inquérito.

"A posição dela na estrutura criminosa é simbólica, pois representa o elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo aparente legitimidade a valores oriundos do crime organizado e ampliando o alcance da narcocultura nas redes sociais", diz a polícia do Rio.

As investigações apontam ainda que um restaurante situado estrategicamente em frente ao local onde é realizado o "Baile da Escolinha" funcionava como ponto de lavagem de dinheiro do tráfico. O local era utilizado como polo logístico e símbolo do poder da facção, conectando a vida noturna da comunidade à engrenagem financeira do CV.

A investigação descobriu que um dos homens que remetiam dinheiro para uma produtora de bailes funk ligada à facção carioca era procurado pelo FBI, principal agência de investigação da polícia americana. Mohamed Farah de Almeida é apontado pelo FBI como operador de valores para o grupo terrorista Al-Qaeda. Os dados sobre Mohamed foram obtidos pela polícia do Rio através da cooperação internacional.

Também foi identificado nas análises financeiras um segurança pessoal do traficante Edgar Alves de Andrade, o "Doca", chefe da facção no Complexo da Maré. "Doca" é suspeito de ter participado do ataque uma delegacia da Polícia Civil do Rio, em fevereiro deste ano. Ele teve a prisão decretada e está foragido. A reportagem não conseguiu contato com sua defesa.

A operação mobilizou policiais da Delegacia de Roubos e Furtos, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.