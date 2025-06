Paraná Pesquisas: no ES, Lula perderia para Michelle Bolsonaro e empataria com Tarcísio

Ainda nessa simulação, Ciro Gomes aparece com 10,5%, Ratinho Junior com 6,6% e Ronaldo Caiado com 2,5%. Além disso, 13,7% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, e 6,1% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa também testou um cenário entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nessa simulação, Bolsonaro venceria a disputa com 46,1% das intenções de voto, enquanto Lula teria 29,5%. Em seguida, Ciro Gomes, com 8,9%, Ratinho Júnior, com 3%, e Ronaldo Caiado, com 1,4%. Os votos brancos ou nulos somam 7,4%, e 3,5% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

Maioria no ES desaprova governo Lula

Além disso, o levantamento também mostrou como os capixabas avaliam o governo federal. De acordo com os dados, 57,2% dos eleitores do Espírito Santo desaprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 39% dizem aprovar sua administração.

A análise segmentada por perfil demográfico revela que a desaprovação ao governo Lula é mais acentuada entre os homens, sendo 61,8% de desaprovação. Entre as mulheres, Lula teve uma taxa de aprovação de 42,4% contra 53,1% de reprovação.