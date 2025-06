PGR pede prisão de Carla Zambelli

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta terça-feira, 3, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

A representação foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O documento é físico e está em sigilo.

A deputada responde a dois processos no STF. Em um deles, foi condenada a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, e à perda do mandato pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em outro, responde por perseguir um homem com uma pistola na véspera do segundo turno das eleições de 2022.