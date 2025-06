Governo de Portugal anuncia a expulsão de 5.400 brasileiros

Quase 5.400 brasileiros terão que deixar voluntariamente Portugal nos próximos dias ou serão expulsos. O anúncio foi feito pelo governo de Portugal nesta segunda-feira, 3, e diz respeito ao grupo de estrangeiros que apresentou manifestação de interesse de permanecer em Portugal até junho de 2024 e teve o pedido negado.

O número de brasileiros a serem convidados a se retirar de Portugal pode ser ainda maior nos próximos meses, já que o governo português ainda está analisando os pedidos de permanência feitos antes do método ser extinto para conseguir residência fixa no país.

Por que Portugal vai expulsar brasileiros?

Até o ano passado, uma das formas que os estrangeiros tinham de morar em Portugal era pela manifestação de interesse. Ou seja, a pessoa que entrasse legalmente no país, tivesse emprego e estivesse inscrita e com situação regularizada perante a Previdência Social poderia pedir autorização do governo para morar em definitivo em Portugal.