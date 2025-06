Quais países tem mais imigrantes que serão expulsos de Portugal? Confira ranking

Até o ano passado, uma das formas que os estrangeiros tinham de morar em Portugal era pela manifestação de interesse. Ou seja, a pessoa que entrasse legalmente no país, tivesse emprego e estivesse inscrita e com situação regularizada perante a Previdência Social poderia pedir autorização do governo para morar em definitivo em Portugal.

O método, no entanto, foi extinto em junho de 2024, quando havia 440 mil pedidos desse tipo pendentes, e a análise ficou a cargo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (Aima). Desde então, a agência analisou 184.059 pedidos de moradia, dos quais 150.076 foram aceitos e 33.983, negados.

São essas pessoas, que fizeram a manifestação de interesse até o ano passado e tiveram seus pedidos negados, que passarão a ser notificadas para deixar voluntariamente o país. Se não partirem dentro do prazo estipulado, serão posteriormente expulsos pelo governo português.